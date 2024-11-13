Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Самые редкие породы кошек

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26 Фото: wikimedia
В мире существует большое количество пород кошек, в том числе, выведенных путем скрещивания. Zakon.kz собрал список наиболее редких пород, которые привлекают внимание уникальной внешностью и особенностями.

Серенгети

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Это селекционная порода, созданная для внешнего сходства с африканским сервалом. Кошки серенгети имеют длинные ноги и пятнистый рисунок на короткой шерсти, что придает им дикий, экзотический вид.

Лаперм

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Это порода, отличающаяся волнистой шерстью. Она появилась в результате спонтанной мутации. Шерсть может быть как короткой, так и длинной, при этом она не линяет и считается гипоаллергенной.

Саванна

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Гибридная порода, выведенная путем скрещивания домашней кошки и дикого африканского сервала. Эти кошки имеют большие уши, стройное тело и могут быть очень крупными, иногда доходя до веса 12-14 кг.

Сингапурская кошка (Сингапура)

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Это миниатюрная порода родом из Сингапура. Считается одной из самых маленьких кошек в мире. У них большие глаза и уши, стройное тело, обладают милым и игривым характером.

Тойгер

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: murchalkin.ru

Порода выведена для создания внешнего сходства с тигром. Эти кошки имеют необычный полосатый рисунок, напоминающий тигриные полосы, а также мускулистое тело.

Као-мани

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Древняя тайская порода, известная своей чисто белой шерстью и разноглазием (гетерохромией). Эти кошки почитались в Таиланде как символ удачи и счастья, но остаются редкими за пределами страны.

Корат

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: Instagram/sultankorat

Еще одна древняя тайская порода, известная серебристо-голубым окрасом и большими зелеными глазами. Кораты ценились за грациозность и приносили удачу своим владельцам.

Американский керл

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: wikimedia

Узнаваема благодаря необычным загнутым назад ушам. Эта порода появилась в результате естественной мутации, придающей кошкам уникальный и милый вид.

Бурмилла

самые редкие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 17:26

Фото: Instagram/burmilla_cattery_mo

Порода из Великобритании с шелковистой, серебристо-белой шерстью и миндалевидными глазами. Бурмиллы дружелюбны и игривы, но остаются редкими из-за малого числа питомников.

Редкость перечисленных пород связана с ограниченным количеством питомников, специфическими генетическими особенностями или сложностью разведения.

Ранее мы писали о том, какие породы кошек лучше не выпускать на улицу.

Читайте также

опасность еда
Никогда не покупайте сосиски: почему это вредно для здоровья
13 ноября день Никодима, народные приметы о погоде, что нельзя делать
13 ноября день Никодима: приметы о погоде, что нельзя делать
Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
Подведение итогов: гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака
Ирина Капитанова
Интересное 2024 год Животноводство Кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: