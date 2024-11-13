Самые редкие породы кошек

В мире существует большое количество пород кошек, в том числе, выведенных путем скрещивания. Zakon.kz собрал список наиболее редких пород, которые привлекают внимание уникальной внешностью и особенностями.

Серенгети

Фото: wikimedia

Это селекционная порода, созданная для внешнего сходства с африканским сервалом. Кошки серенгети имеют длинные ноги и пятнистый рисунок на короткой шерсти, что придает им дикий, экзотический вид.

Лаперм

Фото: wikimedia

Это порода, отличающаяся волнистой шерстью. Она появилась в результате спонтанной мутации. Шерсть может быть как короткой, так и длинной, при этом она не линяет и считается гипоаллергенной.

Саванна

Фото: wikimedia

Гибридная порода, выведенная путем скрещивания домашней кошки и дикого африканского сервала. Эти кошки имеют большие уши, стройное тело и могут быть очень крупными, иногда доходя до веса 12-14 кг.

Сингапурская кошка (Сингапура)

Фото: wikimedia

Это миниатюрная порода родом из Сингапура. Считается одной из самых маленьких кошек в мире. У них большие глаза и уши, стройное тело, обладают милым и игривым характером.

Тойгер

Фото: murchalkin.ru

Порода выведена для создания внешнего сходства с тигром. Эти кошки имеют необычный полосатый рисунок, напоминающий тигриные полосы, а также мускулистое тело.

Као-мани

Фото: wikimedia

Древняя тайская порода, известная своей чисто белой шерстью и разноглазием (гетерохромией). Эти кошки почитались в Таиланде как символ удачи и счастья, но остаются редкими за пределами страны.

Корат

Фото: Instagram/sultankorat

Еще одна древняя тайская порода, известная серебристо-голубым окрасом и большими зелеными глазами. Кораты ценились за грациозность и приносили удачу своим владельцам.

Американский керл

Фото: wikimedia

Узнаваема благодаря необычным загнутым назад ушам. Эта порода появилась в результате естественной мутации, придающей кошкам уникальный и милый вид.

Бурмилла

Фото: Instagram/burmilla_cattery_mo

Порода из Великобритании с шелковистой, серебристо-белой шерстью и миндалевидными глазами. Бурмиллы дружелюбны и игривы, но остаются редкими из-за малого числа питомников.

Редкость перечисленных пород связана с ограниченным количеством питомников, специфическими генетическими особенностями или сложностью разведения.

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