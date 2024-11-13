Самые редкие породы кошек
Серенгети
Фото: wikimedia
Это селекционная порода, созданная для внешнего сходства с африканским сервалом. Кошки серенгети имеют длинные ноги и пятнистый рисунок на короткой шерсти, что придает им дикий, экзотический вид.
Лаперм
Фото: wikimedia
Это порода, отличающаяся волнистой шерстью. Она появилась в результате спонтанной мутации. Шерсть может быть как короткой, так и длинной, при этом она не линяет и считается гипоаллергенной.
Саванна
Фото: wikimedia
Гибридная порода, выведенная путем скрещивания домашней кошки и дикого африканского сервала. Эти кошки имеют большие уши, стройное тело и могут быть очень крупными, иногда доходя до веса 12-14 кг.
Сингапурская кошка (Сингапура)
Фото: wikimedia
Это миниатюрная порода родом из Сингапура. Считается одной из самых маленьких кошек в мире. У них большие глаза и уши, стройное тело, обладают милым и игривым характером.
Тойгер
Фото: murchalkin.ru
Порода выведена для создания внешнего сходства с тигром. Эти кошки имеют необычный полосатый рисунок, напоминающий тигриные полосы, а также мускулистое тело.
Као-мани
Фото: wikimedia
Древняя тайская порода, известная своей чисто белой шерстью и разноглазием (гетерохромией). Эти кошки почитались в Таиланде как символ удачи и счастья, но остаются редкими за пределами страны.
Корат
Фото: Instagram/sultankorat
Еще одна древняя тайская порода, известная серебристо-голубым окрасом и большими зелеными глазами. Кораты ценились за грациозность и приносили удачу своим владельцам.
Американский керл
Фото: wikimedia
Узнаваема благодаря необычным загнутым назад ушам. Эта порода появилась в результате естественной мутации, придающей кошкам уникальный и милый вид.
Бурмилла
Фото: Instagram/burmilla_cattery_mo
Порода из Великобритании с шелковистой, серебристо-белой шерстью и миндалевидными глазами. Бурмиллы дружелюбны и игривы, но остаются редкими из-за малого числа питомников.
Редкость перечисленных пород связана с ограниченным количеством питомников, специфическими генетическими особенностями или сложностью разведения.
Ранее мы писали о том, какие породы кошек лучше не выпускать на улицу.