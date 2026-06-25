#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Загадочная аномалия около пирамиды Хеопса поставила ученых в тупик

место аномалии около пирамиды Хеопса в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:20 Фото: onlinelibrary
Таинственное подземное сооружение, погребенное под песком недалеко от пирамиды Хеопса в Гизе, обнаружили археологи, сообщает Zakon.kz.

Геофизические исследования выявили вблизи Великой пирамиды в Египте необычную подземную аномалию, которую археологи пока не могут идентифицировать. Находка включает в себя L-образную структуру, погребенную под Западным кладбищем, и еще один объект, расположенный глубже под землей.

Западное кладбище расположено к западу от Великой пирамиды. Оно служило местом захоронения членов царской семьи и высокопоставленных чиновников. Эта территория известна своими мастабами – гробницами с плоскими крышами, характерными для захоронений элиты в Древнем Египте. Выбранный для исследования участок привлекал меньше внимания археологов, потому что на нем отсутствовали видимые надземные сооружения, пишет Daily Galaxy.

Для исследования участка группа ученых объединила георадар (GPR) и электрорезистивную томографию (ERT) – две методики, широко используемые для изучения погребенных археологических остатков без проведения раскопок.

В результате был обнаружен L-образный объект, погребенный примерно на глубине около 2 метров под землей. Исследователи сообщили, что длина сооружения составляет около 10 метров, и, по всей видимости, оно было намеренно засыпано грунтом после постройки.

Под L-образным образованием команда обнаружила еще одну аномалию на глубине примерно от 4,8 до 10 метров. Это нижнее образование выделялось высоким электрическим сопротивлением по сравнению с окружающей почвой.

В статье описаны два возможных объяснения этого сигнала. Он может отражать смесь песка и гравия или же быть связанным с пространствами, содержащими воздушные пустоты. Однако имеющиеся данные не позволяют исследователям определить, какая интерпретация является правильной.

Авторы подчеркнули, что одних только результатов исследования недостаточно для идентификации материала, ответственного за аномалию.

"По результатам обследования мы не можем определить материал, вызвавший аномалию. Но это может быть крупная подземная археологическая структура", – написали они.

Сканирование выявило значительный подповерхностный контраст, но не предоставило достаточно информации для установления его точной природы.

Форма верхней аномалии – одна из причин, по которой исследователи считают маловероятным, что она является природным образованием. Геометрия структуры кажется слишком острой, чтобы она могла образоваться естественным путем.

Группа исследователей предположила, что L-образное образование могло служить входом в более глубокую аномалию под землей. Несмотря на предположения, вызванные открытием, в исследовании не утверждается, что найдена гробница. Раскопки еще не проводились, и авторы неоднократно подчеркивали ограниченность имеющихся данных.

Пока аномалия остается неразрешенной, и с момента публикации исследования не появилось окончательного объяснения. Но исследователи подтвердили, что под этим участком Западного кладбища Гизы находится нечто необычное. Что представляют собой L-образная структура и более глубокая аномалия, останется загадкой до проведения дальнейших исследований.

Ученые ранее выяснили, почему пирамида Хеопса не разрушилась от землетрясений за пять тысяч лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Собаку обнаружили на вершине пирамиды Хеопса, видео
12:15, 16 октября 2024
Собаку обнаружили на вершине Пирамиды Хеопса – видео
Пустыня, пирамиды, верблюды
06:54, 25 марта 2025
Ученые обнаружили под египетскими пирамидами "огромный подземный город"
Египет, песок, небо
08:50, 22 мая 2026
Выяснилось, почему пирамида Хеопса не разрушилась от землетрясений за пять тысяч лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Актобе&quot; Милош Раичкович назвал фаворита матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Сутьеска&quot; в ЛЧ
12:22, Сегодня
Экс-игрок "Актобе" Милош Раичкович назвал фаворита матча "Кайрат" - "Сутьеска" в ЛЧ
Фанаты Узбекистана обвинили Роналду в симуляции после матча с Португалией
12:01, Сегодня
Фанаты Узбекистана после матча с Португалией обвинили Роналду в симуляции
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
11:43, Сегодня
КФФ назначила судей на матчи 15-го тура Премьер-лиги
Елдос Сметов
11:31, Сегодня
Первый турнир Елдоса Сметова после триумфа на ОИ-2024: определился соперник легенды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: