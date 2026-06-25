Загадочная аномалия около пирамиды Хеопса поставила ученых в тупик

Таинственное подземное сооружение, погребенное под песком недалеко от пирамиды Хеопса в Гизе, обнаружили археологи, сообщает Zakon.kz.

Геофизические исследования выявили вблизи Великой пирамиды в Египте необычную подземную аномалию, которую археологи пока не могут идентифицировать. Находка включает в себя L-образную структуру, погребенную под Западным кладбищем, и еще один объект, расположенный глубже под землей.

Западное кладбище расположено к западу от Великой пирамиды. Оно служило местом захоронения членов царской семьи и высокопоставленных чиновников. Эта территория известна своими мастабами – гробницами с плоскими крышами, характерными для захоронений элиты в Древнем Египте. Выбранный для исследования участок привлекал меньше внимания археологов, потому что на нем отсутствовали видимые надземные сооружения, пишет Daily Galaxy.

Для исследования участка группа ученых объединила георадар (GPR) и электрорезистивную томографию (ERT) – две методики, широко используемые для изучения погребенных археологических остатков без проведения раскопок.

В результате был обнаружен L-образный объект, погребенный примерно на глубине около 2 метров под землей. Исследователи сообщили, что длина сооружения составляет около 10 метров, и, по всей видимости, оно было намеренно засыпано грунтом после постройки.

Под L-образным образованием команда обнаружила еще одну аномалию на глубине примерно от 4,8 до 10 метров. Это нижнее образование выделялось высоким электрическим сопротивлением по сравнению с окружающей почвой.

В статье описаны два возможных объяснения этого сигнала. Он может отражать смесь песка и гравия или же быть связанным с пространствами, содержащими воздушные пустоты. Однако имеющиеся данные не позволяют исследователям определить, какая интерпретация является правильной.

Авторы подчеркнули, что одних только результатов исследования недостаточно для идентификации материала, ответственного за аномалию.

"По результатам обследования мы не можем определить материал, вызвавший аномалию. Но это может быть крупная подземная археологическая структура", – написали они.

Сканирование выявило значительный подповерхностный контраст, но не предоставило достаточно информации для установления его точной природы.

Форма верхней аномалии – одна из причин, по которой исследователи считают маловероятным, что она является природным образованием. Геометрия структуры кажется слишком острой, чтобы она могла образоваться естественным путем.

Группа исследователей предположила, что L-образное образование могло служить входом в более глубокую аномалию под землей. Несмотря на предположения, вызванные открытием, в исследовании не утверждается, что найдена гробница. Раскопки еще не проводились, и авторы неоднократно подчеркивали ограниченность имеющихся данных.

Пока аномалия остается неразрешенной, и с момента публикации исследования не появилось окончательного объяснения. Но исследователи подтвердили, что под этим участком Западного кладбища Гизы находится нечто необычное. Что представляют собой L-образная структура и более глубокая аномалия, останется загадкой до проведения дальнейших исследований.

Ученые ранее выяснили, почему пирамида Хеопса не разрушилась от землетрясений за пять тысяч лет.