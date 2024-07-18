В КНБ объяснили скопление автотранспорта на границе с Кыргызстаном
Фото: Zakon.kz
На казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска "Кеген" в Алматинской области отмечается скопление транспортных средств. С таким заявлением 18 июля 2024 года выступили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.
В ведомстве объяснили причину происходящего.
"Это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории. Иные контрольно-пропускные пункты (КПП) работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось".Пресс-служба КНБ РК
В комитете просили учесть данные обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обращаться к казахстанцам от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности. Специалисты настоятельно просят быть внимательными при проведении финансовых операций. Обращение КНБ можно прочитать по ссылке.
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