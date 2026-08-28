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Мир

Женщина сбросила 77 кг и стала королевой красоты после унизительного случая

Фото: instagram/amberuhler, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 00:04 Фото: instagram/amberuhler
Пять лет назад жительница США Эмбер Ухлер весила 136 кг. После предупреждений врачей о рисках для жизни и унизительного случая в батутном парке, где ее не могли вытащить трое мужчин, женщина решила кардинально измениться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PEOPLE, поэтапное оздоровление стало для нее главной целью. По данным издания, за три с половиной года строгой диеты и тренировок мать троих детей сбросила 77 кг.

В качестве награды за дисциплину Эмбер пообещала себе участие в конкурсах красоты. Покорив титулы "Миссис Флорида Юниверс – 2024" и "Миссис Юниверс США", в июле 2026 года она выиграла статус "Мисс Мичиган США".

Уже 27 августа 2026 года 41-летняя Эмбер Ухлер выйдет на сцену 75-го юбилейного конкурса "Мисс США" в Майами. Она станет самой возрастной участницей и первой матерью в истории проекта.

"Выходить на ТВ в бикини после потери 77 килограммов кажется безумием. Но зрелость и жизненный опыт стали моим главным преимуществом. Конкурс давно вышел за рамки внешней красоты: здесь важно то, что ты представляешь собой как личность", – поделилась Ухлер.

Путь от борьбы с ожирением до сцены национального шоу 41-летняя участница считает своей личной историей Золушки.

Ранее ученые раскрыли главный секрет идеальной фигуры.

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Канат Болысбек
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