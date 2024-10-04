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Вышедшая замуж за африканца блогер из Атырау объявила о второй беременности

Вышедшая замуж за африканца жительница Атырау объявила о второй беременности, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 15:29 Фото: Instagram/5rochka
Популярный блогер Заида Онуора из Атырау несколько лет назад вышла замуж за гражданина Нигерии. Долгое время их отношения подвергались критике и осуждению общественности. Несмотря на это, Заида активно ведет соцсети. А на днях она заявила о скором пополнении в семье, сообщает Zakon.kz.

6 дней назад на странице в Instagram блогера было опубликовано видео с подписью: "Принимаем поздравления". В кадре после задорного танца супругов Заида показала округлившийся живот.

А уже 3 октября дома семья провела гендер-пати, на котором все узнали, что скоро на свет появится девочка.

Стоит отметить, что Заида и Джесси уже воспитывают мальчика, он родился в 2022 году.

Комментаторы наперебой оставляют добрые пожелания.

  • Крепкого вам здоровья, будьте счастливы вместе.
  • Рада за вас. Поздравляю.
  • Классная новость!
  • Мальчик и девочка, прекрасно.
  • Он такой счастливый.

Ранее российская актриса Мария Кожевникова посетила светское мероприятие. На красную дорожку многодетная мама вышла в платье свободного кроя, что сразу стало поводом для слухов о ее беременности. Звезда сериала "Универ" решила не создавать интригу и выступила с заявлением.

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