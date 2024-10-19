Шесть человек погибли под лавиной на перевале Ак-Сай в Кыргызстане

Все шесть человек, попавших под лавину, которая сошла в Чаткальском районе Кыргызстана 16 октября 2024 года, погибли, сообщает Zakon.kz.

Три тела спасатели обнаружили на перевале Ак-Сай 18 октября, еще троих погибших нашли сегодня утром, 19 октября. Среди них есть гражданин Китая.

Фото: МЧС КР

"9 октября 14 жителей села Каныш-Кия, а также один гражданин Китая, отправились в гору собирать корни растений и пропали 16 октября. Восьмерых удалось найти живыми близ села Коргон-Сай", – говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС КР.

Пропавших несколько дней искали десятки человек, поиски велись и с вертолета.

Фото: МЧС КР

Фото: МЧС КР

Взрыв бытового газа произошел 19 октября 2024 года в многоквартирном жилом доме в российском городе Кирсанов, который расположен в Тамбовской области. Погибли два человека. Ударная волна повредила четвертые и пятые этажи, восемь человек обратились в медицинские учреждения.