Полицейские ВКО спасли роженицу на трассе
15 октября на трассе у села Канонерка ЗКО полицейские заметили мигающий свет фар и поняли, что людям в машине нужна помощь, сообщает Zakon.kz.
Полицейские рассказали, что пожилой мужчина вез свою сноху в роддом – у женщины уже отошли воды. Стражи порядка связались со скорой и сопроводили машину до КПП "Иртыш", обеспечив женщине быструю и безопасную поездку.
"Помогли, сопроводили, вызвали скорую. Благодарю от души полицейских!", – с благодарностью отметил новоиспеченный дедушка.
В Астане продолжается расследование обстоятельств гибели 19-летнего
молодого человека, тело которого было найдено под окнами многоэтажного
дома.
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