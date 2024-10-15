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Законодательство РК

Полицейские ВКО спасли роженицу на трассе

15 октября на трассе у села Канонерка ЗКО полицейские заметили мигающий свет фар и поняли, что людям в машине нужна помощь, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что пожилой мужчина вез свою сноху в роддом – у женщины уже отошли воды. Стражи порядка связались со скорой и сопроводили машину до КПП "Иртыш", обеспечив женщине быструю и безопасную поездку.

"Помогли, сопроводили, вызвали скорую. Благодарю от души полицейских!", – с благодарностью отметил новоиспеченный дедушка.

В Астане продолжается расследование обстоятельств гибели 19-летнего молодого человека, тело которого было найдено под окнами многоэтажного дома.

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