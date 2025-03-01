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Мир

Зеленский встретился с премьером Великобритании

Стармер встретился с Зеленским, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 23:35 Фото: wikipedia
Премьер Великобритании Кир Стармер встретил президента Украины Владимира Зеленского у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, 10 и обнял его, сообщает Zakon.kz.

В начале беседы Стармер сразу заявил, что Великобритания будет с Украиной "столько, сколько потребуется".


"Прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности Украины, важен для Украины, Европы и для Соединенного Королевства… Надеюсь, вы слышали радостные возгласы людей, которые поддерживают вас и Украину", – отметил британский премьер-министр, имея в виду собравшихся перед резиденцией с плакатами в поддержку Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку, за организацию саммита по Украине. Завтра его примет король Чарльз III.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме

1 марта Стармер заявил, что планирует встретиться с Зеленским.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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