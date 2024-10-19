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Австралийские грабители могил используют эмодзи, чтобы торговать награбленным в соцсетях

Австралийские грабители могил используют эмодзи, чтобы торговать награбленным в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 04:20 Фото: pixabay
Современные грабители могил используют эмодзи и кодовые слова, чтобы тайно торговать настоящими человеческими костями. Этот факт выявили правоохранители из Австралии, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в Интернете процветает современная форма "ограбления могил". Коллекционеры костей используют юридические лазейки для покупки и продажи человеческих останков. Таким образом покупатели пытаются собрать дома исторический "музей".

В то время как одни люди торгуют останками, чтобы заработать деньги, другие имеют жуткую привычку собирать их, ради власти и контроля.

Торговцы костями используют эмодзи, кодовые слова и хэштеги, чтобы связываться друг с другом в социальных сетях.

В данный момент полиция Южной Австралии расследует предполагаемую продажу человеческих черепов на одном из аукционов: один "медицинский череп" был продан за 600 австралийских долларов (193 тыс. 777 тенге), другой "с открытым черепом и несколькими позвонками" и "отсутствующей нижней челюстью" ушел с молотка за 1500 долларов (484 тыс. 443 тенге).

Ранее сообщалось, что айтишник судится с администрацией города из-за диска с биткоинами, который выбросили в мусорку.

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