Австралийские хирурги совершили прорыв, пересадив титановое сердце

В Австралии впервые в мире пациент смог покинуть больницу после пересадки титанового сердца – революционного устройства, способного временно заменить человеческий орган, сообщает Zakon.kz.

Операция была проведена в начале февраля в больнице Сент-Винсент в Сиднее. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентом стал 40-летний мужчина, страдавший тяжелой формой сердечной недостаточности. Искусственное сердце, изготовленное из титана и оснащенное левитирующим пропеллером, в течение 105 дней поддерживало кровообращение, пока не стало доступно донорское сердце.

Пересадка донорского органа состоялась 6 марта. Врачи отмечают, что без временного механического сердца пациент не смог бы дождаться трансплантации. До операции мужчина испытывал сильную одышку уже после 10-15 метров ходьбы, а теперь, по словам кардиолога Криса Хейварда, возглавлявшего хирургическую бригаду, вновь может вести активный образ жизни.

Ведущий хирург Пол Янс назвал операцию "настоящим прорывом", отметив, что впервые титановое сердце успешно использовали за пределами США. В прошлом году первая имплантация устройства BiVACOR была проведена в США, но пациент прожил с ним всего восемь дней. Австралийский случай продемонстрировал потенциал технологии для длительного применения.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что в листе ожидания на пересадку донорского сердца находятся более 4 тыс. казахстанцев.