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Полиция задержала второго фигуранта по делу о мошенничестве с Долиной

Второго фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержали, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:16 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Им оказался 43-летний житель Йошкар-Олы по имени Дмитрий Леонтьев. Российская эстрадная певица Лариса Долина перевела ему 3 млн рублей. Мужчина оставил себе 30 тыс. рублей в качестве процента за услугу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил источник телеканалу РЕН ТВ, на данный момент происходит избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. По их словам, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за побои и причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось о задержании работавшей на мошенников Анжелы Цырульниковой. 53-летняя женщина забрала деньги у народной артистки и перевела на счета преступников. 2 октября суд продлил ей срок содержания под стражей.

По данным различных СМИ, в конце апреля мошенники от лица сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росфинмониторинга убедили певицу продать квартиру, сами нашли риелтора и покупателя и 20 июня заключили договор. 24 июня право собственности на недвижимость перешло к Полине Лурье. После этого преступники пытались убедить Долину продать еще и дачу, однако она наконец поняла, что происходит.

3 августа артистка написала заявление в полицию, на квартиру наложили арест. 13 августа домой к Долиной пришли неизвестные, которые утверждали, что купили элитную недвижимость в Хамовниках. Певица съезжать отказалась.

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