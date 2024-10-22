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Появились подробности о бросившей младенца в аэропорту Антальи туристке

Роды, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 03:03 Екатерина Бурнаскина, фото: Х/Haberturk
Адвокат туристки рассказала детали о женщине, бросившей своего новорожденного ребенка в аэропорту Турции, сообщает Zakon.kz.

Со слов ее адвоката Айшегюль Кубра Полат, у туристки была скрытая беременность. Якобы 18-летняя Екатерина Бурнаскина узнала о своем положении только после появления ребенка на свет, а не подозревала об этом из-за лишнего веса и гормональных проблем.

Екатерина родила 13 октября. За несколько дней до этого они с матерью Еленой обратились в больницу Аланьи с жалобами на пищеварение. В день вылета в Россию у Бурнаскиной-младшей были сильные боли в животе, она несколько раз заходила в туалет и родив там ребенка она без него вернулась к матери.

Роды, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 03:03

Елена Бурнаскина, фото: Х/yirmiucderece

Матери о случившемся она не сказала, потому что у Елены болезнь сердца. К тому же они опаздывали на рейс. 21 октября защитница также опровергла слухи о том, что Екатерина приехала с отцом ребенка, только чтобы избавиться от младенца.

"Мать и дочь прилетели в отпуск длиной в 10 дней, как и каждый год до этого", – рассказала адвокат.

Сейчас обе женщины в турецкой тюрьме. Они по-прежнему в шоке. Их обвиняют в покушении на убийство. По словам адвоката, они хотят забрать ребенка в Россию.

Турецкие СМИ опубликовали кадры с роженицей в аэропорту. Она прогуливается, заходит в туалет и выходит оттуда в другой одежде. В конце ролика дочь и мать уже в отделении полиции.

Младенца, лежащего в унитазе, нашла уборщица аэропорта. Ребенок оказался живым.

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