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Миллионы подростков в Африке страдают недиагностированной астмой – исследование

Миллионы подростков в Африке страдают недиагностированной астмой, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 04:40 Фото: pixabay
Исследователи обнаружили, что миллионы подростков в Африке страдают от астмы без официального диагноза, поскольку континент переживает стремительную урбанизацию, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, исследование, опубликованное в журнале Lancet Child and Adolescent Health, охватило 27 тыс. школьников из городских районов Малави, Южной Африки, Зимбабве, Уганды, Ганы и Нигерии.

Там было обнаружено более 3 тыс. зарегистрированных симптомов астмы, но только около 600 имели официальный диагноз. Многие дети сообщили, что пропускают школу, потому что у них нарушается сон из-за хрипов.

За последние несколько десятилетий в странах Африки к югу от Сахары увеличились показатели заболеваемости астмой. Это объясняется быстрой урбанизацией, которая загрязняет воздух. Эксперты считают, что климатический кризис также, вероятно, оказал влияние.

Ранее сообщалось, что Южная Африка переживает самый тяжелый кризис голода за последние десятилетия.

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