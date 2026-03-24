Века молчания: античный колодец найден под обычным магазином в Англии
По информации Jam Press, другие исторические артефакты также были найдены при ремонте бывшего коммерческого помещения. Сейчас колодец перекрыт.
Пол Киркби из Общественного фонда Кейстора и округа, организации, стоящей за реставрационными работами, назвал находку неожиданной. Однако он добавил, что в настоящее время у группы нет средств на восстановление колодца.
"Мы нашли несколько перекрытий над тем, что явно является римским колодцем, позднее модифицированным кирпичной кладкой эпохи Георгианства. Колодец снова перекрыт, но мы надеемся в будущем собрать средства и превратить его в полноценную достопримечательность", – рассказал Киркби.
Отмечается, что здание, где был обнаружен колодец, относится к георгианскому периоду и включает в себя некоторые викторианские конструкции. Ремонт ведет траст, который принадлежит сообществу. Работы планируется завершить к концу лета.
Каистор был римским укреплением, и его название происходит от латинского слова castra, что означает "лагерь".
