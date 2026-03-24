Мир

Века молчания: античный колодец найден под обычным магазином в Англии

древний колодец нашли в Англии во время ремонта магазина, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 21:49 Фото: freepik
В английском графстве Линкольншир во время ремонта магазина был обнаружен римский колодец, построенный две тысячи лет назад. Находку сделали рабочие во дворе здания, сообщает Zakon.kz.

По информации Jam Press, другие исторические артефакты также были найдены при ремонте бывшего коммерческого помещения. Сейчас колодец перекрыт.

Пол Киркби из Общественного фонда Кейстора и округа, организации, стоящей за реставрационными работами, назвал находку неожиданной. Однако он добавил, что в настоящее время у группы нет средств на восстановление колодца.

"Мы нашли несколько перекрытий над тем, что явно является римским колодцем, позднее модифицированным кирпичной кладкой эпохи Георгианства. Колодец снова перекрыт, но мы надеемся в будущем собрать средства и превратить его в полноценную достопримечательность", – рассказал Киркби.

Отмечается, что здание, где был обнаружен колодец, относится к георгианскому периоду и включает в себя некоторые викторианские конструкции. Ремонт ведет траст, который принадлежит сообществу. Работы планируется завершить к концу лета.

Каистор был римским укреплением, и его название происходит от латинского слова castra, что означает "лагерь".

Ранее археологи нашли в Альпах неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
