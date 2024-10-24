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Как стаут и свобода от брака помогли британке дожить до 105 лет

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:04 Фото: Zakon.kz
105-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. По словам Кэтлин Хеннингс, все просто: регулярное употребление стаута и отказ от брака, сообщает Zakon.kz.

Сама же долгожительница отмечает, что с пивом она познакомилась благодаря родителям, которые также были поклонниками этого напитка. Впрочем, вместо пива вечером она может выпить бокал вермута и придерживается сбалансированной диеты.

На вечеринке, как отмечено в публикации издания Daily Mail, которую устроила команда дома престарелых, Хеннингс озвучила свой главный тост: "Пейте пиво и никогда не выходите замуж!"

30 сентября 2024 года стало известно, сколько лет самой пожилой казахстанке. Позднее Zakon.kz подготовил материал, в котором медики поделились секретами долголетия.

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