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Краткие беседы с Эрдоганом и Лукашенко провел Токаев на саммите в Казани

Краткие беседы с Эрдоганом и Лукашенко провел Токаев на саммите в Казани, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 октября 2024 года провел ряд бесед с участниками саммита "БРИКС плюс". Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе президента.

В Telegram-канале Акорды уточняется, что в кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с:

  • президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;
  • президентом Беларуси Александром Лукашенко;
  • генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином;
  • руководителем Администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС. О том, какие еще заявления сделал глава государства, выступая на саммите в Казани, можете узнать по ссылке.

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Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС. Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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