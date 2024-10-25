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В Кыргызстане планируют переписать Государственный гимн

Кыргызстан, флаг Кыргызстана,, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 12:46 Фото: pixabay
О планах переписать Государственный гимн Кыргызстана заявил спикер Парламента страны Нурланбек Шакиев, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал на мероприятии, приуроченном к 100-летию Кара-Киргизской автономной области и 140-летию государственного деятеля Иманалы Айдарбекова, пишет 24.kg.

"Мы приняли нынешний гимн, когда только вышли из состава Советского Союза. Сейчас мы государство, которое встало на ноги и находится на пути развития. Поэтому мы должны поменять гимн. Он должен быть таким, чтобы пели все – от 5 лет до 95 лет", – сказал Шакиев.

Государственный гимн Кыргызской Республики утвержден 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета КР. Первоначально он состоял из трех куплетов и припева, однако постановлением Жогорку Кенеша 27 декабря 2012 года второй куплет исключили.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане изменили порядок регистрации иностранцев, в том числе граждан Казахстана.

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