24-летняя жительница Петропавловска впала в кому после попытки суицида

В Петропавловске 24-летняя девушка, пытавшаяся совершить суицид, находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось запустить остановившееся сердце, однако пациентка остается в коме, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, трагедия случилась вечером 5 мая 2026 года. В одной из девятиэтажек по улице Жамбыла девушка совершила суицид. Скорая помощь диагностировала клиническую смерть.

Однако медики смогли восстановить сердцебиение. Пострадавшую доставили в областную больницу. Сейчас девушка находится в реанимации.

Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, она находится в коме. Врачи диагностировали механическую асфиксию через повешение.

"Тяжесть обусловлена асфиксией и развившимися осложнениями вследствие асфиксии. Уровень сознания – кома. Проводится искусственная вентиляция легких, постоянный мониторинг состояния", – сообщили в управлении здравоохранения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

