24-летняя жительница Петропавловска впала в кому после попытки суицида
Фото: Zakon.kz
В Петропавловске 24-летняя девушка, пытавшаяся совершить суицид, находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось запустить остановившееся сердце, однако пациентка остается в коме, передает Zakon.kz.
Как сообщает издание Qazaqstan Media, трагедия случилась вечером 5 мая 2026 года. В одной из девятиэтажек по улице Жамбыла девушка совершила суицид. Скорая помощь диагностировала клиническую смерть.
Однако медики смогли восстановить сердцебиение. Пострадавшую доставили в областную больницу. Сейчас девушка находится в реанимации.
Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, она находится в коме. Врачи диагностировали механическую асфиксию через повешение.
"Тяжесть обусловлена асфиксией и развившимися осложнениями вследствие асфиксии. Уровень сознания – кома. Проводится искусственная вентиляция легких, постоянный мониторинг состояния", – сообщили в управлении здравоохранения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что мать и бабушка выкинули из окна девятого этажа 3-летнего малыша и погибли сами. Трагедия произошла в России.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript