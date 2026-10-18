Медсестра тайно встречалась с убийцей в тюрьме: скандал дошел до суда

В Великобритании 29-летняя медсестра скандально известной тюрьмы Уандсворт Стефани Эдэйр признала себя виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Женщина вступила в романтические отношения с опасным преступником прямо на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 29-летняя жительница Саутварка Стефани Эдэйр призналась в суде Короны в Кингстоне, что поддерживала неправомерную связь с 28-летним заключенным Джаки Кросдейлом в период с 1 сентября 2023 года по 2 ноября 2024 года.

В подсудимой ложе медсестра выступала лишь для того, чтобы подтвердить свое имя и признание вины.

"Тайная связь раскрылась после того, как Кросдейл указал домашний адрес медсестры в судебных документах. Кроме того, женщина поддерживала с ним связь по пронесенному в камеру нелегальному мобильному телефону", – говорится в сообщении.

Сам Кросдейл, подключавшийся к заседанию по видеосвязи из тюрьмы Манчестера, также признал вину в незаконной передаче изображений и звука из стен тюрем Уандсворт и Лоудхэм-Грейндж в период с февраля по октябрь 2024 года.

Преступный путь 28-летнего заключенного начался еще в 17 лет, когда в марте 2015 года он зарезал ученика сантехника Чарли Бернса из-за долга за марихуану в 150 фунтов, за что получил тюремный срок за непредумышленное убийство.

В 2018 году его задержали с партией героина и кокаина на 2000 фунтов по пути из Лондона в Абердин и приговорили к году тюрьмы. Позже Кросдейла снова осудили за статьи, связанные с оружием и наркотиками, и отправили в Уандсворт.

Отец медсестры Дэвид Эдэйр ранее заявил журналистам, что семья глубоко опечалена происходящим.

"Мы вежливые, приличные люди, мы оба работаем учителями", – сказал он.

Тюрьма Уандсворт регулярно оказывается в центре громких скандалов. В августе 2024 года организация Howard League for Penal Reform назвала ее "худшей тюрьмой Англии" из-за переполненности, вспышек насилия и семи случаев самоубийств за год.

Осужденный Кросдейл находится под стражей с возможностью отзывного освобождения до 2029 года. Суд отпустил обоих фигурантов под безусловный залог до оглашения приговора, которое назначено на 9 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что самый известный и опасный преступник Великобритании, 73-летний Чарльз Бронсон, может покинуть одиночную камеру и выйти на волю уже в этом году. Комиссия по УДО официально согласовала даты слушаний по его делу.