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Ватикан сокращает ежемесячную зарплату католическим кардиналам в Риме

Ватикан сокращает ежемесячную зарплату католическим кардиналам в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 08:20 Фото: pixabay
Ватикан сокращает и без того сокращающиеся зарплаты кардиналов, возглавляющих высшие офисы Католической церкви в Риме, примерно на 10%, или на 500 евро в месяц, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, Папа Римский преследует программу "нулевого дефицита", направленную на бережливость.

Кардиналы больше не будут получать двухмесячное пособие, которое обычно используется для покрытия расходов на найм личных секретарей.

По сообщениям итальянских СМИ, кардиналы в Риме получают ежемесячную стипендию, которая, как полагают, составляет около 4 – 5 тыс. евро (2 млн 106 тыс. – 2 млн 632 тыс. 600 тенге). Отмененные надбавки оцениваются примерно в 500 евро (263 тыс. 260 тенге).

Папа Франциск уже предпринимал попытки сократить зарплату кардиналам в Риме на 10% в марте 2021 года.

Ранее Папа Римский отстранил епископа от службы за "садистские" издевательства над прихожанами.

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