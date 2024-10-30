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У Ватикана появился талисман в стиле аниме

Ватикан представил свой новый талисман, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 10:50 Фото: pixabay
Ватикан представил аниме-маскота, который станет символом Юбилейного 2025 года. Новый талисман призван привлечь к церкви молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Аниме-персонажа зовут Люче. Ее имя в переводе с итальянского означает "свет". Ее создателем стал итальянский художник Симоне Леньо, сооснователь бренда tokidoki.

Девочка с голубыми волосами одета в желтый плащ, на ее ботинках видна грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Желтый плащ — это отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.

Маскот представляет собой девушку в желтом дождевике, символизирующем флаг Ватикана, с испачканными грязью ботинками от пройденных дорог. В ее глазах мерцают ракушки – отсылка к раковинам гребешка на пути святого Иакова, символу паломничества. На шее – паломнический крест.

Художник, как отмечено в публикации Catholic News Agency, также придумал "подруг-пилигримов" Люче по имени Фе, Синь и Скай.

2025 год объявлен Юбилейным, или Святым, годом. Тема Святого года – Pilgrims of Hope ("Паломники надежды"). Год официально начнется в Рождество, 24 декабря 2024 года, с открытия Святых Врат в соборе Святого Петра, и закончится 6 января 2026 года.

Примечательно, что архиепископ Рино Физичелла, главный организатор мероприятий в честь Юбилейного года, назвал талисман символом стремления Ватикана взаимодействовать с "поп-культурой, которую так любит наша молодежь".

Интересно, что летом 2024 года стало известно, что католическая церковь Ватикана канонизирует умершего от лейкемии Карло Акутиса. Он был компьютерным гиком и геймером.

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Интересное Ватикан Италия 2024 год Религия Аниме Искусство
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