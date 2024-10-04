Референдум по АЭС: будут ли работать избирательные участки в Ливане, Иране и Израиле

Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова 4 октября 2024 года на заседании Центральной комиссии референдума рассказала, будут ли работать избирательные участки в Ливане, Иране и Израиле в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметила, что за последние месяцы обстановка на Ближнем Востоке значительно обострилась.

"В этой связи дипломаты в Ливане, Иране и Израиле работают в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности граждан Казахстана считаем целесообразным приостановить деятельность участков референдума, действующих в Ливане, Иране и Израиле", – заявила Алуа Надиркулова.

2 октября 2024 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране – 102, в Ливане – 139 граждан Казахстана, включая дипломатов и членов их семей.

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Тогда же Смадияров сообщил, что для казахстанцев, находящихся на Ближнем Востоке, готовят репатриационные рейсы.