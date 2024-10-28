Миллионер из Индии завещал более 48 млрд тенге собаке и двум помощникам
Через две недели после смерти 86-летнего миллионера было озвучено интересное завещание.
Согласно нему, большую часть своего состояния он оставил своей любимой немецкой овчарке, а также повару Раджану Шоу и дворецкому Конару Суббнаху, который также являлся главным помощником бизнесмена.
Братьям и сестрам он, как отмечено в публикации издания Daily Mail, оставил лишь часть имущества.
В завещании также прописано, что питомцу Тито должны оказать "неограниченную заботу".
Примечательно, что всю жизнь миллионер был известен своей любовью к животным.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Иллинойс не может поверить в свою удачу. Он сорвал джекпот, выиграв в лотерее 9,2 млн долларов (почти 4,5 млрд тенге). По его словам, это произошло благодаря сломанному торговому автомату.