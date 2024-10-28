Спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели

Фото: пресс-служба МЧС РК

На линию 112 поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане маленькие щеночки скулят в ливневой канализации, сообщает Zakon.kz.

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