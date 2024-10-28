Спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели
Фото: пресс-служба МЧС РК
На линию 112 поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане маленькие щеночки скулят в ливневой канализации, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, малышам явно угрожала опасность из-за непогоды.
"Мать щенков была беспомощна. Спасатели, вскрыв решетку ливневки, извлекли семь щенков, после чего передали их работникам организации по защите животных. Животные всегда нуждаются в нашей помощи", – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду.
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