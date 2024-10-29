"Хезболла" объявила нового лидера

"Хезболла" назвала Наима Касема своим новым лидером, сообщает Zakon.kz.

29 октября 2024 года стало известно, что движение "Хезболла" назначило Наима Касема своим новым генеральным секретарем после гибели Хасана Насраллы в сентябре, пишет CNN.

Высший совет "Хезболлы" заявил, что решение было принято в соответствии с его процессом выбора руководства.

"Касем привержен "истинному исламу пророка Мухаммеда" и основным принципам "Хезболлы", – говорится в заявлении группировки.

Наим Касем был вторым лицом в команде "Хезболлы". Ранее он призвал израильтян согласиться на прекращение огня в Ливане или столкнуться с "болью", поскольку группировка изменила свою стратегию, чтобы нанести более сильный и глубокий удар по Израилю.

Как пишет Daily mail, приход Касема к власти стал первым случаем, когда у "Хезболлы" появился новый лидер после февраля 1992 года, когда к власти пришел шиитский священнослужитель Насралла. Первоначально предполагалось, что преемником Насраллы станет глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафиеддин. Однако он тоже погиб в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута вскоре после убийства Насраллы.

Наим Касем родился в Бейруте в 1953 году в семье из деревни Кфар-Фила на границе с Израилем. Он был одним из основателей "Хезболлы" в 1982 году.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы".