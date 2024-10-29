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"Хезболла" объявила нового лидера

&quot;Хезболла&quot; назвала нового лидера, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 16:03 Фото: X/RahillAli
"Хезболла" назвала Наима Касема своим новым лидером, сообщает Zakon.kz.

29 октября 2024 года стало известно, что движение "Хезболла" назначило Наима Касема своим новым генеральным секретарем после гибели Хасана Насраллы в сентябре, пишет CNN.

Высший совет "Хезболлы" заявил, что решение было принято в соответствии с его процессом выбора руководства.

"Касем привержен "истинному исламу пророка Мухаммеда" и основным принципам "Хезболлы", – говорится в заявлении группировки.

Наим Касем был вторым лицом в команде "Хезболлы". Ранее он призвал израильтян согласиться на прекращение огня в Ливане или столкнуться с "болью", поскольку группировка изменила свою стратегию, чтобы нанести более сильный и глубокий удар по Израилю.

Как пишет Daily mail, приход Касема к власти стал первым случаем, когда у "Хезболлы" появился новый лидер после февраля 1992 года, когда к власти пришел шиитский священнослужитель Насралла. Первоначально предполагалось, что преемником Насраллы станет глава исполнительного совета "Хезболлы" Хашем Сафиеддин. Однако он тоже погиб в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута вскоре после убийства Насраллы.

Наим Касем родился в Бейруте в 1953 году в семье из деревни Кфар-Фила на границе с Израилем. Он был одним из основателей "Хезболлы" в 1982 году.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы".

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