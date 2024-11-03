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"Хезболлах" ударила по израильским поселениям в Западной Галилее

Израиль, Ближний Восток, , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 17:30 Фото: pixabay
Вооруженные отряды шиитской организации "Хезболлах" 3 ноября 2024 года атаковали населенные пункты на севере Израиля, сообщает Zakon.kz.

Именно на этих территориях сосредоточены войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории, пишет ТАСС со ссылкой на сводку военно-информационной службы.

"Силы исламского сопротивления нанесли в первой половине дня ракетные удары по скоплению неприятельских сил и боевой техники в поселениях Барам, Зарит, Мицува, Рош-ха-Никра, Шломи, Шомера и Эвен Менахем в Западной Галилее, – отмечается в тексте. – В результате в рядах противника зафиксированы потери".

Указывается, что ракеты большого калибра были использованы при атаке на базу Северного военного округа в кибуце Рош-Пина к востоку от города Цфат (Сафед). Из реактивных систем залпового огня обстреляны поселки Кацрин и Кидмат-Цви на юге Голанских высот, а также кибуц Шамир, расположенный в Верхней Галилее.

Также 3 ноября 2024 года израильские военные призвали жителей города Дорис, расположенного в окрестностях провинциального центра Баальбек на востоке Ливана, эвакуироваться из своих домов в связи с предстоящими ударами по объектам шиитской милиции "Хезболлах".

Напомним, ранее Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской Республике, нанесенный 26 октября 2024 года.

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