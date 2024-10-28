Атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 29-31 октября 2024 года. Согласно информации синоптиков, на большей части Казахстана по-прежнему ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие трое суток, как уточнили метеорологи, Атлантический циклон принесет непогоду: дожди, снег, гололед и туман.

"30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнении отмечено, что в температурном режиме существенных изменений не прогнозируется.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 октября в Астане, Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана.

Также с обращением к водителям выступили и спасатели. Они настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.