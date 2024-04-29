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Вид на гору Фудзи закроют из-за туристов

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:04 Фото: pixabay
В поселке Фудзикавагутико в Японии отгородят забором место, с которого открывается вид на гору Фудзи, сообщает Zakon.kz.

Местные жители жалуются властям на иностранцев, которые постоянно нарушают правила. Туристы не только раздражали местных жителей, но и создавали аварийные ситуации: люди заполоняли тротуары и парковку, нарушали правила дорожного движения, перебегая через дорогу, мусорили и даже забирались на крышу расположенной рядом клиники.

"Прискорбно, что нам приходится делать это из-за некоторых туристов, которые оставляют мусор и игнорируют правила дорожного движения", – заявил чиновник из поселка.

Строительство забора высотой 2,5 м и длиной 20 м начнется уже на этой неделе. Он появится рядом с супермаркетом популярной в Японии торговой сети Lawson. Оказалось, что именно сочетание фасада магазина и горы привлекало приезжих.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 08:04

Фото: X/産経ニュース

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