"Том и Джерри" возвращаются в стиле аниме

Компания Warner Bros. представила новый трейлер аниме-адаптации популярного мультсериала "Том и Джерри" под названием Tom & Jerry Gokko, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на YouTube-канале WB Kids, при этом все права на материал принадлежат Warner Bros.

Примечательно, что ранее этот сериал был доступен исключительно на территории Японии, однако теперь его смогут посмотреть зрители по всему миру.

В описании к ролику, опубликованному за 26 мая 2025 года, сказано:

"Это ваши любимые мультяшные кошки и мышки, какими вы их никогда раньше не видели!"

Новая версия предлагает более мягкий и дружелюбный подход к их взаимодействию.

Оригинальные мультфильмы были созданы в 1940 году, написаны и срежиссированы Уильямом Ханной и Джозефом Барберой. Он назван в честь двух главных культовых персонажей: серо-голубого кота по имени Том и коричневой домашней мыши по имени Джерри. Несмотря на различную критику, мультсериал в итоге стал культовым и за всю историю существования получил 7 премий "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм.

Точная дата выхода пока не разглашается.

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