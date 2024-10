Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

Перед толпой журналистов он появился в светоотражающем жилете и, не успев сойти с трапа самолета, забрался в кабину мусоровоза, чтобы попозировать многочисленным фотографам. В качестве машины он выбрал именной мусоровоз, украшенный двумя видами флагов. Забравшись в кабину идеально чистого грузовика он целенаправленно пообщался с журналистами.

Однако первое знакомство Трампа с мусоровозом не обошлось без курьезов: политик не сразу смог ухватиться за ручку дверцы.

Trump takes questions from reporters from a garbage truck



"250 million people are not garbage," he said, hopping into the passenger side pic.twitter.com/1oxKBBQf7d