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Трамп попробовал себя в роли водителя мусоровоза

США, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 05:45 Фото: скриншот видео
30 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп в штате Висконсин сел за руль мусоровоза, сообщает Zakon.kz.

Перед толпой журналистов он появился в светоотражающем жилете и, не успев сойти с трапа самолета, забрался в кабину мусоровоза, чтобы попозировать многочисленным фотографам. В качестве машины он выбрал именной мусоровоз, украшенный двумя видами флагов. Забравшись в кабину идеально чистого грузовика он целенаправленно пообщался с журналистами.

Однако первое знакомство Трампа с мусоровозом не обошлось без курьезов: политик не сразу смог ухватиться за ручку дверцы.

"Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо", – сказал Трамп, сидя на пассажирском сиденье грузовика, украшенного логотипом его предвыборного штаба.

Таким перфомансом он решил обыграть слова Байдена, который на днях назвал сторонников кандидата от республиканцев "мусором".

27 октября Илон Маск пришел со своим сыном и мамой, чтобы выступить в поддержку Трампа.

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