Две популярные видеоигры запретили в Таджикистане

Согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры GTA и Counter Strike содержат элементы насилия, убийств и грабежей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале управления МВД по Душанбе.

"Доводится до сведения граждан, особенно владельцев компьютерно-игровых центров, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер. В частности, согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры Counter Strike и GTA содержат элементы насилия, убийств и грабежей", – говорится в сообщении.

Местные правоохранительные органы обнаруживают связь между подобными развлечениями и преступностью.

"В связи с этим управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев таких центров впредь не допускать распространения этих игр. В то же время гражданам следует контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие".

Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия.

Между тем 29 октября 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с просьбой прекратить преследовать людей за лайки и комментарии в социальных сетях. По его словам, такую практику необходимо остановить.