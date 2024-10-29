Турецкая летчица отметила 101-летие Турецкой Республики зрелищным полетом
Фото: Instagram/semin.ozturk
Летчица из Турции Семин Озтюрк Шенер посвятила зрелищный полет очередной годовщине своей страны, сообщает Zakon.kz.
Она – единственная гражданская женщина-пилот в Турции. Летчица по высшему пилотажу выполнила показательный полет в районе Сиврихисар провинции Эскишехир, по случаю отмечаемого в Турции 29 октября Дня Республики.
На днях стало известно, что Турция и Сербия планируют совместно производить военные беспилотники.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript