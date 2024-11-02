Женщина почти лишилась ягодицы из-за бразильской подтяжки

36-летняя британка Шарлотта Бут сделала бразильскую подтяжку ягодиц, из-за чего у нее начался сепсис и она почти лишилась части тела, которую хотела сделать лучше, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, врачам пришлось удалить пораженные участки, то есть у женщины почти не осталось левой ягодицы.

"У меня была поражена вся левая ягодица, ее почти не осталось. Хирурги удалили ее большую часть. Одно опрометчивое решение лишило меня здоровья. До сих пор я не восстановилась, – пожаловалась Бут.

Подтяжку она сделала в клинике, куда ходила раньше. Бут вспомнила, что врачи отпустили ее, не дав рекомендаций по восстановлению после операции. Через пять дней британка заметила покраснение кожи, у нее повысилась температура. После ухудшения состояния женщину доставили в больницу для экстренной операции. Врачи обнаружили у Бут сепсис, гангрену и некротический абсцесс.

Шарлотта добавила, что похудела настолько, что ей подходит одежда размером для 11-летней девочки. Однако набрать вес не получается, поскольку организм тратит все силы на восстановление. Специалисты сказали, что некоторое время ей будет больно, и посоветовали пить много воды.

Летом 2024 года 33-летняя россиянка умерла после пластической операции. Женщина впала в кому и скончалась после введения анестезии в платной клинике.