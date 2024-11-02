Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Женщина почти лишилась ягодицы из-за бразильской подтяжки

хирургия, медицина, операция, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 13:25 Фото: pixabay
36-летняя британка Шарлотта Бут сделала бразильскую подтяжку ягодиц, из-за чего у нее начался сепсис и она почти лишилась части тела, которую хотела сделать лучше, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, врачам пришлось удалить пораженные участки, то есть у женщины почти не осталось левой ягодицы.

"У меня была поражена вся левая ягодица, ее почти не осталось. Хирурги удалили ее большую часть. Одно опрометчивое решение лишило меня здоровья. До сих пор я не восстановилась, – пожаловалась Бут.

Подтяжку она сделала в клинике, куда ходила раньше. Бут вспомнила, что врачи отпустили ее, не дав рекомендаций по восстановлению после операции. Через пять дней британка заметила покраснение кожи, у нее повысилась температура. После ухудшения состояния женщину доставили в больницу для экстренной операции. Врачи обнаружили у Бут сепсис, гангрену и некротический абсцесс.

Шарлотта добавила, что похудела настолько, что ей подходит одежда размером для 11-летней девочки. Однако набрать вес не получается, поскольку организм тратит все силы на восстановление. Специалисты сказали, что некоторое время ей будет больно, и посоветовали пить много воды.

Летом 2024 года 33-летняя россиянка умерла после пластической операции. Женщина впала в кому и скончалась после введения анестезии в платной клинике.

Читайте также

карта, география
В России исчез остров площадью 53 гектара
Боливия, флаг Боливии
Экс-президент Боливии объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
Андрей Дюсупов
Великобритания 2024 год Вред здоровью Пластическая хирургия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
ДТП
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: