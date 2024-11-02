В Якутии объявили ЧС из-за поведения диких оленей

В Оленекском районе в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за того, что приходят дикие олени и уводят с собой домашних, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в районе сформированы и отправлены наземным путем бригады из числа оленеводов, находящихся в отпуске, и охотников для оказания помощи в защите оленеводческих стад МУП "Оленекский" от нашествия диких северных оленей Таймырской популяции.

"Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями", - сообщила глава района Лена Иванова в своем телеграм-канале.

Как долго продержится режим ЧС, не сообщается.