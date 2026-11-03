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Мир

Мужчина напал на дикого оленя и избил его на глазах у туристов

Олень, животное, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 05:31 Фото: pexels
В польских Татрах турист вступил в схватку с диким оленем на популярном маршруте к горному озеру Морске-Око., сообщает Zakon.kz.

Как пишет Onet, 1 ноября 2026 года видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и привлекла внимание администрации Татранского национального парка.

На кадрах видно, как мужчина хватает животное за рога, пытается удержать его и в какой-то момент ударяет. Перед этим туристы пытались погладить оленя, однако животное отреагировало на их действия.

В администрации национального парка отметили, что произошедшее связано с более широкой проблемой – туристы регулярно подкармливают диких животных, пытаются приманивать их и приближаться для фотографий. Из-за этого олени постепенно привыкают к людям и начинают воспринимать их как источник пищи.

"Такое поведение животных формируется не после одной встречи с человеком, а в результате длительного привыкания к присутствию туристов. При этом даже спокойный на вид олень остается диким животным и может повести себя непредсказуемо", – сказал заместитель директора парка Филип Зенба.

В администрации Татранского национального парка сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники изучают записи камер наблюдения. Информация о личности туриста и возможном наказании пока не опубликована.

Другой случай жестокого обращения с животными произошел в Великобритании. Еж погиб после того, как неизвестные облили его спину синей краской, пытаясь сделать похожим на персонажа мультфильма и видеоигр Соника.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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