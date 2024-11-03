Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Австрии, найден мертвым
По информации ABC News, мужчина, который предположительно застрелил двух человек в сельской местности на севере Австрии в начале этой недели, был найден мертвым.
Тело Роланда Дрекслера было обнаружено в провинции Верхняя Австрия недалеко от границы с Чехией в результате интенсивных поисков подозреваемого.
Представитель полиции Дэвид Фуртнер сообщил, что, по их мнению, он покончил с собой. Возле тела в лесу было обнаружено оружие.
Полиция разыскивает Дрекслера с 28 октября, когда в поле в соседней деревне Альтенфельден было найдено тело мужчины. Полиция не опознала жертву, но австрийские СМИ сообщили, что это был местный мэр. Позже в понедельник было найдено тело второго мужчины, охотника.
Дрекслера нашли возле его автомобиля, который местные жители заметили в пятницу недалеко от места первого убийства.
Немедленно не было никаких сведений о мотиве. Газета Kurrier сообщила, что у 56-летнего Дрекслера, которого описали как охотника, и его жертв возник спор по поводу закона об охоте.
Ранее в Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения.
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