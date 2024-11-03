Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Австрии, найден мертвым

Мужчина, который предположительно застрелил двух человек в сельской местности на севере Австрии, найден мертвым, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, мужчина, который предположительно застрелил двух человек в сельской местности на севере Австрии в начале этой недели, был найден мертвым.

Тело Роланда Дрекслера было обнаружено в провинции Верхняя Австрия недалеко от границы с Чехией в результате интенсивных поисков подозреваемого.

Представитель полиции Дэвид Фуртнер сообщил, что, по их мнению, он покончил с собой. Возле тела в лесу было обнаружено оружие.

Полиция разыскивает Дрекслера с 28 октября, когда в поле в соседней деревне Альтенфельден было найдено тело мужчины. Полиция не опознала жертву, но австрийские СМИ сообщили, что это был местный мэр. Позже в понедельник было найдено тело второго мужчины, охотника.

Дрекслера нашли возле его автомобиля, который местные жители заметили в пятницу недалеко от места первого убийства.

Немедленно не было никаких сведений о мотиве. Газета Kurrier сообщила, что у 56-летнего Дрекслера, которого описали как охотника, и его жертв возник спор по поводу закона об охоте.

Ранее в Афганистане запретили хранить и носить оружие без спецразрешения.

