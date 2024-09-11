Южноафриканского фермера обвиняют в убийстве двух женщин

Владелец южноафриканской фермы и двое ее сотрудников предположительно застрелили двух женщин и скормили их тела свиньям после того, как они проникли на территорию, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, убийства потерпевших предположительно произошли, когда две женщины вторглись на ферму в северной провинции Лимпопо в августе.

Они искали просроченные молочные продукты, которые, как сообщали местные СМИ, были оставлены там, чтобы кормить свиней.

Владелец фермы Захария Йоханнес Оливье, управляющий Андриан Рудольф де Вет и Уильям Мусора, сельскохозяйственный рабочий, обвиняются в двух случаях преднамеренного убийства, в покушении на убийство и в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Мусора, который родом из Зимбабве, также обвиняется в нелегальном пребывании в Южной Африке.

Трое обвиняемых предстали перед судом. Приговор им пока не вынесли.

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