Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Греции
Фото: wikimedia
У побережья Греции сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 61 км к юго-востоку от города Салоники, где проживают более 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение зафиксировали на юго-востоке от Алматы.
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