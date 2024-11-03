Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Греции

У побережья Греции сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 61 км к юго-востоку от города Салоники, где проживают более 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение зафиксировали на юго-востоке от Алматы.