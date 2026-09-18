#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
446.56
512.34
5.3
Мир

Нескольким странам Азии грозят беспорядки из-за Эль-Ниньо

Забастовка, люди, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 02:58 Фото: magnific
В ряде азиатских стран существует риск возникновения гражданских беспорядков из-за последствий сильных природных катаклизмов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по оценке аналитиков, погодные явления, связанные с Эль-Ниньо, могут ухудшить продовольственную безопасность в странах Азии.

  • Дополнительное давление оказывают последствия войны в Иране, нарушившей поставки топлива и удобрений, которые служат важными ресурсами для сельского хозяйства.
  • В Индонезии лесные пожары уже осложнили сбор урожая пальмового масла.
  • В Индии объем муссонных осадков, от которых зависит выращивание риса, примерно на 15% ниже нормы, а в Таиланде ожидается сокращение урожая сахара.
  • Для Афганистана и Мьянмы, по оценке аналитиков, новый продовольственный шок может увеличить риск гуманитарного кризиса.
  • По опубликованному графику, в зону повышенного риска ухудшения продовольственной безопасности и гражданских беспорядков входят Индия, Индонезия, Филиппины, Бангладеш и Пакистан.
"Данные свидетельствуют о том, что, если давление на цены и доступность продовольствия усилится, а правительства будут реагировать неэффективно, на этих рынках с повышенным риском могут возникнуть беспорядки и политическая нестабильность", – приводит агентство выдержку из отчета.

Эль-Ниньо – климатическое явление, связанное с аномальным потеплением воды в экваториальной части Тихого океана. Может приводить к засухам, ливням, наводнениям и другим экстремальным погодным явлениям, влияющим на урожай и цены на продукты.

Одно из самых разрушительных "супер-Эль-Ниньо" наблюдалось в 1876-1877 гг. Оно сопровождалось тяжелой засухой в Индии, Китае и Бразилии, которая привела к масштабным неурожаям и голоду. Число погибших из-за последствий катаклизма могло достигнуть 50 млн человек.

Ранее мы писали о том, грозит ли Казахстану аномальный Эль-Ниньо? Что говорят синоптики "Казгидромета".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
США
07:27, 04 ноября 2024
Военных в нескольких штатах Америки привели в готовность из-за возможных беспорядков
Климатический феномен Эль-Ниньо грозит миллионам людей голодом – ООН
19:15, 05 августа 2026
Климатический феномен Эль-Ниньо грозит миллионам людей голодом – ООН
климат, погода
09:36, 02 февраля 2025
Холодный аналог явления Эль-Ниньо наступил на Земле: чем это грозит, рассказали синоптики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Буяльский отметился ассистентским дублем
02:58, 19 сентября 2026
Ассистентский дубль Буяльского помог "Полонии" победить в матче чемпионата Польши
Игорь Черевченко комментирует матч с &quot;Улытау&quot;
02:27, 19 сентября 2026
Главный тренер "Актобе" Черевченко – о матче с "Улытау": Ничья для нас как поражение
Виталий Жуковский комментирует матч с &quot;Кайсаром&quot;
01:52, 19 сентября 2026
Наставник "Кызылжара" Жуковский высказался после ничьи с "Кайсаром" в КПЛ
&quot;Снежные Барсы&quot; во время матча против &quot;Молота&quot;
01:13, 19 сентября 2026
"Снежные Барсы" одержали первую победу в новом сезоне МХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: