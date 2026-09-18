Нескольким странам Азии грозят беспорядки из-за Эль-Ниньо

В ряде азиатских стран существует риск возникновения гражданских беспорядков из-за последствий сильных природных катаклизмов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по оценке аналитиков, погодные явления, связанные с Эль-Ниньо, могут ухудшить продовольственную безопасность в странах Азии.

Дополнительное давление оказывают последствия войны в Иране , нарушившей поставки топлива и удобрений, которые служат важными ресурсами для сельского хозяйства.

, нарушившей поставки топлива и удобрений, которые служат важными ресурсами для сельского хозяйства. В Индонезии лесные пожары уже осложнили сбор урожая пальмового масла.

лесные пожары уже осложнили сбор урожая пальмового масла. В Индии объем муссонных осадков, от которых зависит выращивание риса, примерно на 15% ниже нормы, а в Таиланде ожидается сокращение урожая сахара.

объем муссонных осадков, от которых зависит выращивание риса, примерно на 15% ниже нормы, а в Таиланде ожидается сокращение урожая сахара. Для Афганистана и Мьянмы , по оценке аналитиков, новый продовольственный шок может увеличить риск гуманитарного кризиса.

и , по оценке аналитиков, новый продовольственный шок может увеличить риск гуманитарного кризиса. По опубликованному графику, в зону повышенного риска ухудшения продовольственной безопасности и гражданских беспорядков входят Индия, Индонезия, Филиппины, Бангладеш и Пакистан.

"Данные свидетельствуют о том, что, если давление на цены и доступность продовольствия усилится, а правительства будут реагировать неэффективно, на этих рынках с повышенным риском могут возникнуть беспорядки и политическая нестабильность", – приводит агентство выдержку из отчета.

Эль-Ниньо – климатическое явление, связанное с аномальным потеплением воды в экваториальной части Тихого океана. Может приводить к засухам, ливням, наводнениям и другим экстремальным погодным явлениям, влияющим на урожай и цены на продукты.

Одно из самых разрушительных "супер-Эль-Ниньо" наблюдалось в 1876-1877 гг. Оно сопровождалось тяжелой засухой в Индии, Китае и Бразилии, которая привела к масштабным неурожаям и голоду. Число погибших из-за последствий катаклизма могло достигнуть 50 млн человек.

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