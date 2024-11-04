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Британские врачи начали применять "калькулятор смерти"

калькулятор смерть больницы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 13:20 Фото: pxhere
Сотрудники британских больниц начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта для того, чтобы предсказывать дату смерти пациентов. Программа поможет выявлять людей, находящихся в группе риска, еще до того, как проявятся симптомы заболевания, сообщает Zakon.kz.

О необычном нововведении стало известно из публикации издания Daily Mail.

"Калькулятор" будет предсказывать дату смерти пациентов, основываясь на данных электрокардиограммы (ЭКГ). На основе ее результатов ИИ выявляет скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить.

Также, согласно данным ученых, данная программа может определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ, вероятность определения составляет 78%.

Для первого исследования новой технологии уже отобрали несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона.

Кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау подчеркивает, что метод призван не заменить врачей, а делать "нечто сверхчеловеческое".

Искусственный интеллект все чаще начинает использоваться в медицине. К примеру, не так давно американская компания Ambience Healthcare рассказала об автоматизации процессов в больницах, настроенной с помощью искусственного интеллекта. Теперь ИИ может избавить врачей от рутинной работы.

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