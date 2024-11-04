Наводнение в Валенсии: британскую пару нашли мертвыми в своей машине
По информации Sky News, Рут О'Локлин и Рене Тернер рассказали, что их родители Дон, 78 лет, и Терри Тернер, 74 года, из Педральбы, примерно в 33 км к западу от центра Валенсии, пропали без вести во время наводнения, а их тела были найдены в их машине несколько дней спустя.
Фото: Дон Тернер
Представитель FCDO заявил, что организация "поддерживает семью" и "находится в контакте с местными властями".
Фото: Терри Тернер
Это произошло на фоне объявления сегодня в Барселоне красного уровня опасности из-за проливных дождей.
По данным национального метеорологического агентства Aemet, в течение 12 часов ожидается выпадение 180 мм осадков.
Ранее сообщалось о том, что наводнения обрушились на испанскую Каталонию.