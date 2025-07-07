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Мир

Маск высказался о своей партии и поддержке очередного кандидата в президенты США

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 09:53 Фото: TED/Bret Hartman
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о том, что его партия "Америка", возможно, будет поддерживать какого-либо кандидата в президенты США на выборах, которые пройдут в 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск написал в соцсети Х.

"Поддержка кандидата в президенты не исключена", – отметил он в публикации.

Также миллиардер добавил, что пока для новоиспеченной политической партии это далеко не основная задача. В ближайшие 12 месяцев фокус, по мнению Маска, нужно направить на выборы в палату представителей и американский Сенат.

О создании новой политической партии бывший соратник, а ныне оппонент действующего президента США Дональда Трампа заявил 5 июля 2025 года. Уже на следующий день в реестре Федеральной избирательной комиссии США (FEC) опубликовали заявку предпринимателя на ее регистрацию.

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Андрей Дюсупов
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