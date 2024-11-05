Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Появились новые подробности скандального дела алжирской боксерши Иман Хелиф

Бокс Продолжение Скандала, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 13:11 Фото: Instagram/imane_khelif_10, Instagram/salim.khenf
Вечером 4 ноября мировая пресса снова заговорила об олимпийской чемпионке по боксу Иман Хелиф, так как появились распечатки медицинских показаний, где алжирка является биологическим мужчиной, сообщает Zakon.kz.

По информации Reduхх, французский журналист Джаффар Айт Аудиа нашел доказательства, что Иман Хелиф на самом деле можно считать мужчиной.

Свое разоблачение репортер подтверждает выдержкой из медицинского заключения, которое было составлено в июне 2023 года в рамках сотрудничества между больницей Кремль-Бисетр (Франция) и клиникой Мохамеда Ламина Дебагина (Алжир).

Бокс Скандал Новый, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 13:11

Фото: Instagram/imane_khelif_10, Instagram/salim.khenf

Отчет, который составили эксперты-эндокринологи Соумая Федала и Жак Янг, показывает, что у Иман Хелиф наблюдается дефицит 5-альфа-редуктазы, что значит нарушение полового развития, которое встречается только у биологических мужчин.

Также указано, что по результатам МРТ таза наблюдается отсутствие у спортсменки матки и яичников. Гормональный тест показал, что уровень тестостерона в крови алжирской боксерши аналогичен мужским показателям.

Данная новость о медицинском заключении Хелиф появилась после того, как она выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. Во время французских состязаний алжирская боксерша заставила плакать итальянку, которая вскоре объявила о завершении карьеры.

Читайте также

Хоккей Матч Ак Барс
Преподнесет ли "Барыс" сюрприз в матче с "Ак Барсом"
Хоккей Звезда НХЛ
Овечкин стал первой звездой прошедшей недели в НХЛ
Футбол Травма Игрока
Неймар не успел вернуться, как снова получил травму
Куандык Шынасилов
Париж-2024 Алжир 2024 год Бокс Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: