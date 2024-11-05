Появились новые подробности скандального дела алжирской боксерши Иман Хелиф

Вечером 4 ноября мировая пресса снова заговорила об олимпийской чемпионке по боксу Иман Хелиф, так как появились распечатки медицинских показаний, где алжирка является биологическим мужчиной, сообщает Zakon.kz.

По информации Reduхх, французский журналист Джаффар Айт Аудиа нашел доказательства, что Иман Хелиф на самом деле можно считать мужчиной.

Свое разоблачение репортер подтверждает выдержкой из медицинского заключения, которое было составлено в июне 2023 года в рамках сотрудничества между больницей Кремль-Бисетр (Франция) и клиникой Мохамеда Ламина Дебагина (Алжир).

Фото: Instagram/imane_khelif_10, Instagram/salim.khenf

Отчет, который составили эксперты-эндокринологи Соумая Федала и Жак Янг, показывает, что у Иман Хелиф наблюдается дефицит 5-альфа-редуктазы, что значит нарушение полового развития, которое встречается только у биологических мужчин.

Также указано, что по результатам МРТ таза наблюдается отсутствие у спортсменки матки и яичников. Гормональный тест показал, что уровень тестостерона в крови алжирской боксерши аналогичен мужским показателям.

Данная новость о медицинском заключении Хелиф появилась после того, как она выиграла "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже в весовой категории до 66 кг. Во время французских состязаний алжирская боксерша заставила плакать итальянку, которая вскоре объявила о завершении карьеры.