Сын Трампа впервые пришел на выборы

18-летний Бэррон Трамп впервые проголосовал на выборах, сообщает Zakon.kz.

Новостью поспешила поделиться его мама – Мелания Трамп – на своей странице в X. При этом экс-первая леди США указала, что выбор Бэррон сделал в пользу отца.

К слову, настроение Трампа улучшилось после активности выборщиков.