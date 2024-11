Сын Трампа впервые пришел на выборы

Новостью поспешила поделиться его мама – Мелания Трамп – на своей странице в X. При этом экс-первая леди США указала, что выбор Бэррон сделал в пользу отца.

Voted for the first time — for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS