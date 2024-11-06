Сын Трампа впервые пришел на выборы
Фото: Instagram/barronupdate
18-летний Бэррон Трамп впервые проголосовал на выборах, сообщает Zakon.kz.
Новостью поспешила поделиться его мама – Мелания Трамп – на своей странице в X. При этом экс-первая леди США указала, что выбор Бэррон сделал в пользу отца.
Voted for the first time — for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 6, 2024
К слову, настроение Трампа улучшилось после активности выборщиков.
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