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Сын Трампа впервые пришел на выборы

Выборы в США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 08:58 Фото: Instagram/barronupdate
18-летний Бэррон Трамп впервые проголосовал на выборах, сообщает Zakon.kz.

Новостью поспешила поделиться его мама – Мелания Трамп – на своей странице в X. При этом экс-первая леди США указала, что выбор Бэррон сделал в пользу отца.

К слову, настроение Трампа улучшилось после активности выборщиков.

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