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В Германии бегемота назвали в честь защитника "Реала" Рюдигера

Футбол Имя Игрока , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 13:06 Фото: Instagram/zooberlin
В Берлинском зоопарке детеныша карликового бегемота назвали Тони в честь футболиста сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Немецкий защитник взял под свою опеку это животное, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, девочка-бегемот, родившаяся 3 июня, названа Тони в честь защитника королевского клуба Антонио Рюдигера. Специальное жюри выбрало данное имя из 20 тыс. предложенных вариантов.

"Учитывая растущую базу поклонников Тони за рубежом, хотели отразить популярность с помощью имени, известного по всему миру. Когда нам удалось привлечь к этому делу Рюдигера, решение стало очевидным".Директор зоопарка Андреас Книрим

Сам же футболист, который является уроженцем Берлина, стал почетным покровителем маленького животного.

Помимо немецкого гражданства, Рюдигер также имеет гражданство Сьерра-Леоне, одного из немногих естественных мест обитания карликовых бегемотов.

"Я не знал, что в Западной Африке осталось менее 2500 взрослых карликовых бегемотов. Было бы очень грустно, если бы эти фантастические животные вскоре навсегда исчезли с нашей планеты. Будучи послами по защите этого вида, мы с маленькой Тони сотрудничаем вместе, чтобы защитить находящуюся под угрозой исчезновения среду обитания карликовых бегемотов".Антонио Рюдигер

Теперь у девочки-бегемота международное имя, связанное с Берлином. Антонио подростком научился играть в футбол на общественном футбольном поле в Нойкёльне (Германия).

Сейчас Рюдигер – мировая знаменитость, на этой неделе он удостоился очередного трофея в своей карьере, выступая за "Реал".

Интересно в биографии этого немецкого футболиста то, что родители дали имя сыну в честь испанского актера, пятикратного лауреата премии "Золотой глобус" Антонио Бандераса.

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