В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми

В Узбекистане на перевале в Кашкадарьинской области на автомобиль Cobalt упал огромный камень, погибли люди, сообщает Zakon.kz.

По некоторым данным, в машине могли находиться венгерские туристы, передает Podrobno.uz.

В пресс-службе Китабского районного хокимията сообщили, что трагедия случилась 6 ноября в 16:00 на перевале "Тахтакарача". Машина ехала из Китаба в Самарканд.

"Личности погибших граждан уточняются. По данным из соцсетей, трое из них могут быть гражданами Венгрии, водитель – из Узбекистана", – говорится в сообщении.

Сейчас перевал временно закрыт для движения автотранспорта. Там работает специальная группа из специалистов ответственных организаций.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли двум жителям Актюбинской области, застрявшим в грязевой ловушке.