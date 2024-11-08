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Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане

Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:56 Фото: пресс-служба Китабского районного хокимията
Стало известно, кто был в машине, которую раздавил огромный камень, сошедший с горы в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 ноября 2024 года в 16:00 на перевале "Тахтакарача" в Кашкадарьинской области. Машина ехала из Китаба в Самарканд. По некоторым данным, в машине могли находиться венгерские туристы. Сообщалось, что личности погибших граждан уточняются. По данным из соцсетей, трое из них могут быть гражданами Венгрии, водитель – из Узбекистана.

Как пишет 8 ноября gazeta.uz, среди погибших были граждане Венгрии. Информацию подтвердило посольство Узбекистана в Будапеште.

"Посольство Узбекистана в Венгрии с глубоким сожалением восприняло новость о трагической гибели двух граждан Венгрии. Выражаем искренние соболезнования близким и семьям погибших. Этот несчастный случай, к сожалению, является следствием природного стихийного бедствия, которое может произойти в любой точке мира. Узбекская сторона тщательно расследует все детали происшествия", – говорится в сообщении.

Также посольство Узбекистана в Венгрии готово "оказать полное содействие в скорейшем возвращении тел погибших на родину".

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