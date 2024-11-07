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Уровень браков в Китае упал до катастрофической отметки

Уровень браков в Китае упал до катастрофической отметки , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 06:57 Фото: pixabay
Число новых браков, зарегистрированных в Китае, в этом году может сократиться до рекордно низкого уровня, поскольку демографический кризис в стране усугубляется, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, резкое сокращение числа браков и рождаемости представляет собой серьезную проблему для Пекина, который все больше обеспокоен влиянием сокращения рабочей силы и старения населения.

По данным, опубликованным Министерством гражданских дел, за первые три квартала 2024 года в Китае зарегистрировали свои браки около 4,74 млн пар, что на 16,6% меньше, чем 5,69 млн, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года.

Население Китая сокращается два года подряд, а уровень рождаемости в прошлом году оказался самым низким с момента основания Народной Республики в 1949 году.

Устойчивая тенденция к снижению также является результатом изменения отношения к браку, особенно среди молодых женщин, которые становятся более образованными и финансово независимыми.

Столкнувшись с широко распространенной дискриминацией на рабочем месте и патриархальными традициями, такими как ожидание от женщин ответственности за уход за детьми и работу по дому, некоторые женщины начинают разочаровываться в браке.

Ранее две гигантские панды вернулись из Японии в Китай из-за проблем со здоровьем.

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