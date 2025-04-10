В Китае изменили правила для создания семьи

Правила заключения брака упростили в Китае, сообщает Zakon.kz.

Это делается для того, чтобы стимулировать жителей страны жениться, пишет Xinhua News Agency. К примеру, новые правила упрощают подачу документов. Теперь для свадьбы будет достаточно:

удостоверения личности;

заявления об отсутствии действующего брака;

заявления об отсутствии близких родственных связей в трех поколениях.

Ранее пара также должна была принести книги регистрации домохозяйств. Кроме того, теперь китайцы смогут жениться не только по месту регистрации.

Изменения вступят в силу с 10 мая 2025 года. Правила заключения браков не менялись в стране с 2003 года.

Власти уверены, что нововведения сэкономят время и сократят расходы на женитьбу, так как многие граждане живут и работают вдали от места прописки. Многие китайцы отказываются от свадьбы, чтобы не ехать в родной город.

Эксперты также связывают снижение числа свадеб с сокращением населения брачного возраста, изменением взглядов на отношения и ростом расходов, связанных с созданием семьи.

Недавно стало известно о китаянке, которая за солидную сумму притворяется невестой заядлых холостяков.