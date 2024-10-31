Шальное знакомство обошлось алматинцу в Астане в 7 тыс. долларов

В Астане случайное знакомство обошлось 21-летнему алматинцу в более 7 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны 31 октября, молодой человек находился в ночном заведении, где познакомился с девушкой.

"Первое знакомство настолько сблизило пару, что веселье они решили продолжить в другом баре, откуда поехали в гостиницу. Парень настолько расслабился, что невольно показал пачку банкнот в барсетке, в сумме 10 тыс. долларов США. После того как ухажер уснул, девушка покинула номер, прихватив с собой 7200 долларов США. Проснувшись и обнаружив пропажу денег, на которые он планировал приобрести автомобиль, гость столицы обратился в полицию", – рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции района Есиль установили и нашли 25-летнюю подозреваемую в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело, девушка дала признательные показания. Часть денег полицейскими изъята.

Ранее в Астане мужчина после романтического свидания забрал у девушки ее ювелирные украшения и сдал их в ломбард.